Цены на авиабилеты в России с начала 2019 года выросли на четверть

Средняя стоимость перелёта в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, темпы роста цен повторяют уровень 2008 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что Минтранс собирается принять меры для сдерживания роста цен.

Также в Росстате уточнили, что в августе цены на билеты всегда находятся на пике.

Главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов заявил, что рост цен на авиабилеты — это следствие роста издержек авиакомпаний на протяжении нескольких лет, в том числе резкого скачка цен на топливо в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в России за первое полугодие 2019 года цены на авиабилеты увеличились на 7%.

В конце июля советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал рост количества путешествий россиян за границу.