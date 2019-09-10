Цены на авиабилеты в России с начала 2019 года выросли на четверть
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Отмечается, что Минтранс собирается принять меры для сдерживания роста цен.
Также в Росстате уточнили, что в августе цены на билеты всегда находятся на пике.
Главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов заявил, что рост цен на авиабилеты — это следствие роста издержек авиакомпаний на протяжении нескольких лет, в том числе резкого скачка цен на топливо в 2018 году.
Ранее сообщалось, что в России за первое полугодие 2019 года цены на авиабилеты увеличились на 7%.
В конце июля советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал рост количества путешествий россиян за границу.