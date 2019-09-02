В ФАС изучат заявление о росте цен на авиабилеты

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили, что намерены изучить заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты.

«Учитывая, что цены на перелёты формируются в рыночных условиях и зависят от платёжеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют. ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена на предмет сговора», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Таким образом в ФАС прокомментировали заявление заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова, который рассказал газете «Известия» о возможном подорожании авиабилетов к концу года на 9—10%.

В январе в Минтрансе отмечали, что рассчитывают удержать стоимость авиабилетов в 2019 году на текущем уровне.