В ФАС изучат заявление о росте цен на авиабилеты

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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили, что намерены изучить заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты.
В ФАС изучат заявление о росте цен на авиабилеты
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«Учитывая, что цены на перелёты формируются в рыночных условиях и зависят от платёжеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют. ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена на предмет сговора», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Таким образом в ФАС прокомментировали заявление заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова, который рассказал газете «Известия» о возможном подорожании авиабилетов к концу года на 9—10%.

В январе в Минтрансе отмечали, что рассчитывают удержать стоимость авиабилетов в 2019 году на текущем уровне.

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