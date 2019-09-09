В Национальном родительском комитете прокомментировали возможность увеличения детских пособий

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала сообщение о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. рублей.

По её словам, таким образом, произойдёт индексация на уровень инфляции.

«То же самое, например, касается индексации материнского капитала. Нам уже сообщили хорошую новость, что он тоже будет индексироваться в 2020 году», — отметила она.

Кроме того, по её словам, комитет выступает за то, что пособие должно выплачиваться при рождении не только первенцев, но и последующих детей.

Ранее депутат Государственной думы Ольга Окунева в беседе с Inforeactor оценила возможность увеличения детских пособий.