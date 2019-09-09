В Национальном родительском комитете прокомментировали возможность увеличения детских пособий

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала сообщение о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. рублей.
В Национальном родительском комитете прокомментировали возможность увеличения детских пособий
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По её словам, таким образом, произойдёт индексация на уровень инфляции.

«То же самое, например, касается индексации материнского капитала. Нам уже сообщили хорошую новость, что он тоже будет индексироваться в 2020 году», — отметила она.

Кроме того, по её словам, комитет выступает за то, что пособие должно выплачиваться при рождении не только первенцев, но и последующих детей.

Ранее депутат Государственной думы Ольга Окунева в беседе с Inforeactor оценила возможность увеличения детских пособий.

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