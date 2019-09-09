В Национальном родительском комитете прокомментировали возможность увеличения детских пособий
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- РИА Новости
По её словам, таким образом, произойдёт индексация на уровень инфляции.
«То же самое, например, касается индексации материнского капитала. Нам уже сообщили хорошую новость, что он тоже будет индексироваться в 2020 году», — отметила она.
Кроме того, по её словам, комитет выступает за то, что пособие должно выплачиваться при рождении не только первенцев, но и последующих детей.
Ранее депутат Государственной думы Ольга Окунева в беседе с Inforeactor оценила возможность увеличения детских пособий.