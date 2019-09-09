В Госдуме оценили возможность увеличения детских пособий

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Депутат Государственной думы Ольга Окунева в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщение о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. рублей.
В Госдуме оценили возможность увеличения детских пособий
  • РИА Новости

«Раньше выплаты получали родители детей до полутора лет. А теперь будут до трёх лет. Так что изменится не только размер, но и период выплат», — заявила она.

По её словам, если раньше право на выплату имели семьи, у которых доход на одного члена семьи составлял менее полутора прожиточных минимумов, действующих в регионе, то теперь — те, кто имеет меньше двух прожиточных минимумов.

Как добавила Окунева, в результате число семей, имеющих право на выплату, вырастет с 35 до 70%.

Ранее газета «Известия» сообщала, что общая сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м.

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