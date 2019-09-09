В Госдуме оценили сроки рассмотрения законопроекта о беспилотных автомобилях
- РИА Новости
По его словам, законопроект, допускающий к эксплуатации такой транспорт, обсудили в конце весенней сессии на заседании профильного комитета.
Как отметил депутат, парламентарии пришли к выводу, что подобный закон необходим.
«Когда будут соблюдены все процедуры, он поступит в Госдуму, в пленарный зал. Скорее всего, в первом чтении его рассмотрят на осенней сессии», — пояснил Васильев.
Он также рассказал, что подобный законопроект по беспилотным технологиям готовят в правительстве, но в комитет этот документ не поступал.
Ранее в «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России.