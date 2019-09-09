В Госдуме оценили сроки рассмотрения законопроекта о беспилотных автомобилях

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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с «Известиями» оценил сроки рассмотрения законопроекта о беспилотных автомобилях в России.
В Госдуме оценили сроки рассмотрения законопроекта о беспилотных автомобилях
  • РИА Новости

По его словам, законопроект, допускающий к эксплуатации такой транспорт, обсудили в конце весенней сессии на заседании профильного комитета.

Как отметил депутат, парламентарии пришли к выводу, что подобный закон необходим.

«Когда будут соблюдены все процедуры, он поступит в Госдуму, в пленарный зал. Скорее всего, в первом чтении его рассмотрят на осенней сессии», — пояснил Васильев.

Он также рассказал, что подобный законопроект по беспилотным технологиям готовят в правительстве, но в комитет этот документ не поступал.

Ранее в «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России.

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