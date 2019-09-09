В Оренбургской области рассказали о ходе капремонта жилого фонда
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- РИА Новости
К настоящему времени из почти 10 тыс. домов, включённых в региональную программу, капремонт проведён более чем в 1,6 тыс.
Как считают в Фонде модернизации ЖКХ, темпы необходимо наращивать.
«В первую очередь это касается домов, расположенных в исторических центрах городов, объектов культурного наследия», — заявил врио начальника фонда Олег Панькин.
В 2018 году на капремонт жилых домов потратили 1,9 млрд рублей. В 2019 году, по предварительным данным, сумма составит около 1,5 млрд, но она не окончательная.
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