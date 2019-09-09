Эксперт прокомментировал предложение ввести наказание за ложный вызов скорой

Руководитель дирекции ОМС в Москве АО «МАКС-М» Константин Кульченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение ввести наказание за ложный вызов скорой помощи.

«Мне механизм непонятен. Либо мы не будем оплачивать медицинскую помощь медицинской организации, которая выехала на ложный вызов, либо мы должны будем подавать регрессные иски к гражданам и через суд просить их возместить стоимость оказанной медицинской услуги», — заявил эксперт.

По его словам, он не видит других механизмов.

Как отметил Кульченко, страховая организация не контролирует, каким был вызов, ложным или нет.

Ранее ТАСС сообщало, что экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья обсуждает идею о введении ответственности граждан за ложный вызов скорой путём компенсации этих расходов страховым компаниям.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал вступление в силу в России закона об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.