В ОДК рассказали о двигателях для ВМФ взамен украинских

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Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку двигателей для кораблей ВМФ России вместо украинских силовых установок. Об этом сообщил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.
В ОДК рассказали о двигателях для ВМФ взамен украинских
  • © предоставлено пресс-службой ОДК

«ОДК выполнила работы по заказу Минобороны по разработке базовых газотурбинных двигателей для Военно-морского флота России от 8 тыс. лошадиных сил до 25 тыс. лошадиных сил», — сказал он РИА Новости.

По его словам, речь идёт о двигателях семейства М70 для кораблей класса «Зубр» и «Мурена» на воздушных подушках, а также о М90ФР для судов проектов 22350 и 20386.

В июне сообщалось, что корветы 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили из-за срыва поставок силовых установок с Украины. Их делало предприятие «Зоря-Машпроект».

Проблемы с поставками силовых установок с Украины начались в 2014 году, когда экс-президент страны Пётр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой.

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