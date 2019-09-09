В ОДК рассказали о двигателях для ВМФ взамен украинских
- © предоставлено пресс-службой ОДК
«ОДК выполнила работы по заказу Минобороны по разработке базовых газотурбинных двигателей для Военно-морского флота России от 8 тыс. лошадиных сил до 25 тыс. лошадиных сил», — сказал он РИА Новости.
По его словам, речь идёт о двигателях семейства М70 для кораблей класса «Зубр» и «Мурена» на воздушных подушках, а также о М90ФР для судов проектов 22350 и 20386.
В июне сообщалось, что корветы 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили из-за срыва поставок силовых установок с Украины. Их делало предприятие «Зоря-Машпроект».
Проблемы с поставками силовых установок с Украины начались в 2014 году, когда экс-президент страны Пётр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой.