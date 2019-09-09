В ОДК рассказали о двигателях для ВМФ взамен украинских

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку двигателей для кораблей ВМФ России вместо украинских силовых установок. Об этом сообщил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

«ОДК выполнила работы по заказу Минобороны по разработке базовых газотурбинных двигателей для Военно-морского флота России от 8 тыс. лошадиных сил до 25 тыс. лошадиных сил», — сказал он РИА Новости.

По его словам, речь идёт о двигателях семейства М70 для кораблей класса «Зубр» и «Мурена» на воздушных подушках, а также о М90ФР для судов проектов 22350 и 20386.

В июне сообщалось, что корветы 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили из-за срыва поставок силовых установок с Украины. Их делало предприятие «Зоря-Машпроект».

Проблемы с поставками силовых установок с Украины начались в 2014 году, когда экс-президент страны Пётр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой.