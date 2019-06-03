В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.

Об этом информирует портал FlotProm со ссылкой на начальника управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России Владимира Тряпичникова.

«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.

Отмечается, что корветы проекта 20386 были разработаны в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз».

В настоящее время в составе ВМФ России находятся три фрегата проекта 11356, в том числе «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».

Строительство второй тройки фрегатов проекта 11356 приостановили после срыва поставок газотурбинных силовых установок, которые изготавливало украинское предприятие «Зоря-Машпроект».

Ранее kp.ru со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота передавало, что фрегат «Адмирал Григорович» завершил деловой заход в кипрский порт Лимасол.