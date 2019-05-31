Фрегат «Адмирал Григорович» завершил деловой заход в порт Кипра

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Фрегат «Адмирал Григорович» завершил деловой заход в кипрский порт Лимасол, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Фрегат «Адмирал Григорович» завершил деловой заход в порт Кипра
  • РИА Новости

Экипаж пополнил запасы провианта, топлива и других материальных средств. Моряки также побывали на экскурсии.

«Заход российского фрегата в иностранный порт прошёл в соответствии с планом пребывания корабля в дальней морской зоне и графиком пополнения запасов», — уточнили в пресс-службе.

Фрегат продолжит выполнять задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что танковые подразделения Балтфлота провели учения с боевой стрельбой.

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