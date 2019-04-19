Танковые подразделения Балтфлота провели учения с боевой стрельбой

Танковые подразделения мотострелкового соединения и отдельного танкового полка армейского корпуса Балтийского флота провели учения с боевой стрельбой штатными снарядами в Калининградской области. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

РИА Новости

Занятия проходили днём и ночью в условиях, имитирующих реальный танковый бой на пересечённой местности. К манёврам привлекли более 500 военнослужащих и свыше 40 единиц военной техники, включая танки Т-72, Т-72Б и Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», ударные вертолёты и беспилотные летательные аппараты. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области стартовали армейские игры «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».