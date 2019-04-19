Танковые подразделения Балтфлота провели учения с боевой стрельбой

Короткая ссылка
Танковые подразделения мотострелкового соединения и отдельного танкового полка армейского корпуса Балтийского флота провели учения с боевой стрельбой штатными снарядами в Калининградской области. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Танковые подразделения Балтфлота провели учения с боевой стрельбой
  • РИА Новости

Занятия проходили днём и ночью в условиях, имитирующих реальный танковый бой на пересечённой местности.

К манёврам привлекли более 500 военнослужащих и свыше 40 единиц военной техники, включая танки Т-72, Т-72Б и Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», ударные вертолёты и беспилотные летательные аппараты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области стартовали армейские игры «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить