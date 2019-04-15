На полигоне в Челябинской области стартовали армейские игры «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», сообщает URA.RU.

В Чебаркуль прибыли лучшие экипажи Центрального военного округа, а также танкисты с военной базы в Таджикистане.

«Пять дней подряд 20 экипажей на танках Т-72Б3 и 16 экипажей на БМП-2 будут стрелять из орудий и крупнокалиберных пулемётов по подвижным мишеням, имитирующим бронетехнику и вертолёты, на дистанции до 1,8 км», — заявил представитель пресс-службы ЦВО Александр Савчук.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил учения морской авиации Тихоокеанского флота в 2018 году.