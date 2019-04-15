В Челябинской области стартовали армейские игры «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Короткая ссылка
На полигоне в Челябинской области стартовали армейские игры «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», сообщает URA.RU.
В Челябинской области стартовали армейские игры «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В Чебаркуль прибыли лучшие экипажи Центрального военного округа, а также танкисты с военной базы в Таджикистане.

«Пять дней подряд 20 экипажей на танках Т-72Б3 и 16 экипажей на БМП-2 будут стрелять из орудий и крупнокалиберных пулемётов по подвижным мишеням, имитирующим бронетехнику и вертолёты, на дистанции до 1,8 км», — заявил представитель пресс-службы ЦВО Александр Савчук.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил учения морской авиации Тихоокеанского флота в 2018 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить