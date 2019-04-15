В Челябинской области стартовали армейские игры «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
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- РИА Новости
В Чебаркуль прибыли лучшие экипажи Центрального военного округа, а также танкисты с военной базы в Таджикистане.
«Пять дней подряд 20 экипажей на танках Т-72Б3 и 16 экипажей на БМП-2 будут стрелять из орудий и крупнокалиберных пулемётов по подвижным мишеням, имитирующим бронетехнику и вертолёты, на дистанции до 1,8 км», — заявил представитель пресс-службы ЦВО Александр Савчук.
Ранее военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил учения морской авиации Тихоокеанского флота в 2018 году.