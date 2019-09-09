В Кремле оценили предварительные итоги единого дня голосования

Партия «Единая Россия» на выборах 8 сентября показала своё лидерство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предварительные итоги единого дня голосования.

По его словам, прошедшая избирательная была весьма успешной для ЕР.

«Где-то мест больше, где-то меньше, но в целом по стране партия показала своё политическое лидерство», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что голосование прошло «достаточно ровно», в рабочей атмосфере.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что единоросы удовлетворены итогами выборов.

В свою очередь, генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак отметил, что они подтвердили наличие у партии «ядерного электората», который даёт результат.