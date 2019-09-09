В Кремле оценили предварительные итоги единого дня голосования
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- РИА Новости
По его словам, прошедшая избирательная была весьма успешной для ЕР.
«Где-то мест больше, где-то меньше, но в целом по стране партия показала своё политическое лидерство», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что голосование прошло «достаточно ровно», в рабочей атмосфере.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что единоросы удовлетворены итогами выборов.
В свою очередь, генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак отметил, что они подтвердили наличие у партии «ядерного электората», который даёт результат.