В Совфеде прокомментировали возможность увеличения детских пособий

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT сообщение о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. рублей.
В Совфеде прокомментировали возможность увеличения детских пособий
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Это чёткое и строгое выполнение требований закона. Это уже норма вошла, я считаю, в практику. Технология отрабатывалась в течение этого года. Мне кажется, что это очень позитивная и хорошая мера поддержки, которая вытекает из закона. Поэтому Минфин и Минтруд в данном случае согласовывают, исходя из прогнозных показателей по рождению детей, а такие прогнозы каждый регион направляет. Это расчётные цифры, а выплаты будут, естественно, по факту», — пояснил сенатор.

Он отметил, что дальше идёт сверка цифр выделенных субсидий по факту и реально выплаченных.

Рязанский подчеркнул, что пособия лучше, чем единоразовые выплаты.

«Преимущество постоянных выплат заключается в том, что на них семья может рассчитывать и планировать свою финансовую жизнь», — заключил он. 

Ранее газета «Известия» со ссылкой на расчёты Минтруда сообщила, что правительство в 2020 году выделит на выплату пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка 150 млрд рублей, размер пособия вырастет на 7% — до 12 тыс. рублей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить