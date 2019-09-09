В Совфеде прокомментировали возможность увеличения детских пособий

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT сообщение о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. рублей.

«Это чёткое и строгое выполнение требований закона. Это уже норма вошла, я считаю, в практику. Технология отрабатывалась в течение этого года. Мне кажется, что это очень позитивная и хорошая мера поддержки, которая вытекает из закона. Поэтому Минфин и Минтруд в данном случае согласовывают, исходя из прогнозных показателей по рождению детей, а такие прогнозы каждый регион направляет. Это расчётные цифры, а выплаты будут, естественно, по факту», — пояснил сенатор.

Он отметил, что дальше идёт сверка цифр выделенных субсидий по факту и реально выплаченных.

Рязанский подчеркнул, что пособия лучше, чем единоразовые выплаты.

«Преимущество постоянных выплат заключается в том, что на них семья может рассчитывать и планировать свою финансовую жизнь», — заключил он.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на расчёты Минтруда сообщила, что правительство в 2020 году выделит на выплату пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка 150 млрд рублей, размер пособия вырастет на 7% — до 12 тыс. рублей.