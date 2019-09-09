Врио губернатора Забайкалья побеждает на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов побеждает на выборах главы региона с 89,61% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные краевого избиркома.

По результатам голосования Осипов получил поддержку 248,5 тыс. избирателей.

Второе место заняла кандидат от Партии пенсионеров Елена Краузес с 3,33% голосов, третьим стал Вячеслав Ушаков от «Патриотов России» с 2,59%.

Явка на выборах в Забайкалье составила 35,07%: проголосовали около 277,7 тыс. избирателей.

Ранее стало известно, что врио губернаторов Башкортостана и Астраханской области Радий Хабиров и Игорь Бабушкин побеждают после обработки 100% бюллетеней.