Врио губернатора Забайкалья побеждает на выборах

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов побеждает на выборах главы региона с 89,61% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
Врио губернатора Забайкалья побеждает на выборах
  • Александр Осипов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные краевого избиркома.

По результатам голосования Осипов получил поддержку 248,5 тыс. избирателей.

Второе место заняла кандидат от Партии пенсионеров Елена Краузес с 3,33% голосов, третьим стал Вячеслав Ушаков от «Патриотов России» с 2,59%.

Явка на выборах в Забайкалье составила 35,07%: проголосовали около 277,7 тыс. избирателей.

Ранее стало известно, что врио губернаторов Башкортостана и Астраханской области Радий Хабиров и Игорь Бабушкин побеждают после обработки 100% бюллетеней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить