На выборах губернатора Сахалина обработано 100% протоколов

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Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона, по предварительным итогам, подведённым после обработки 100% протоколов.

«Завершились выборы губернатора Сахалинской области, оглашу предварительные итоги, мы ждем еще информацию на цифровых избирательных участках в Москве», — цитирует ТАСС заместителя председателя облизбиркома Павла Сиваконова.

Отмечается, что за Лимаренко проголосовали 78 тыс. 935 избирателей, что составляет 56,15%.

Также сообщается, что на цифровых участках голосовали около 70 человек. 

Ранее сообщалось, что Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 57,57% голосов после обработки 91,63% протоколов.

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