В Челябинской области рассказали о явке на 16:00

В Челябинской области, по данным на 16:00, проголосовали почти 34% избирателей, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную избирательную комиссию.

РИА Новости

Лидируют Уйский, Троицкий, Нагайбакский районы и село Варна, города Трёхгорный и Карабаш. Участки закроются в 20:00 по местному времени. Ранее сообщалось, что явка на выборы депутатов Мосгордумы на 12:00 составила 5,6%.