В Челябинской области рассказали о явке на 16:00

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В Челябинской области, по данным на 16:00, проголосовали почти 34% избирателей, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную избирательную комиссию.
В Челябинской области рассказали о явке на 16:00
  • РИА Новости

Лидируют Уйский, Троицкий, Нагайбакский районы и село Варна, города Трёхгорный и Карабаш.

Участки закроются в 20:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что явка на выборы депутатов Мосгордумы на 12:00 составила 5,6%.

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