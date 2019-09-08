В Челябинской области рассказали о явке на 16:00
В Челябинской области, по данным на 16:00, проголосовали почти 34% избирателей, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную избирательную комиссию.
- РИА Новости
Лидируют Уйский, Троицкий, Нагайбакский районы и село Варна, города Трёхгорный и Карабаш.
Участки закроются в 20:00 по местному времени.
Ранее сообщалось, что явка на выборы депутатов Мосгордумы на 12:00 составила 5,6%.
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