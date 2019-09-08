Явка на выборы депутатов Мосгордумы на 12:00 составила 5,6%

Явка избирателей на выборы депутатов Мосгордумы по состоянию на 12:00 достигла 5,6%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Явка в ГАС «Выборы» — 5,6%. Эти данные будут увеличиваться», — цитирует Горбунова ТАСС.

По его словам, в 2014 году явка в это время была 5,48%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов МГД.

Выборы в столичный парламент в единый день голосования, 8 сентября, проходят в 45 одномандатных округах. При этом в трёх из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования.