Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалинской области

Короткая ссылка
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 57,57% голосов после обработки 91,63% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалинской области
  • © пресс-служба губернатора Сахалинской области

Как сообщает ТАСС, на втором месте — Алексей Корниенко с результатом 23,21%. На третьем — Дмитрий Флеер (7,46%).

Ранее URA.RU сообщало о данных по явке на выборы в Свердловской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить