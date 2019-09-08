Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалинской области
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 57,57% голосов после обработки 91,63% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
- © пресс-служба губернатора Сахалинской области
Как сообщает ТАСС, на втором месте — Алексей Корниенко с результатом 23,21%. На третьем — Дмитрий Флеер (7,46%).
Ранее URA.RU сообщало о данных по явке на выборы в Свердловской области.
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