Старший помощник председателя СК Игорь Комиссаров покинул пост

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Президент России Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, Комиссаров уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Его общая выслуга составила 50 лет, говорится в сообщении.

«Имущества за время службы не нажил, есть мотоцикл и автомобиль и пока весьма призрачные перспективы на приватизацию однокомнатной служебной квартиры», — сказал Комиссаров.

За годы службы Комиссаров работал в разных ведомствах, в том числе в МВД и Федеральной службе судебных приставов, а также в Следственном комитете, где занимался вопросами защиты прав детей и малообеспеченных детей, пишет газета.

Генерал-майор награждён тремя государственными, а также 30 ведомственными и иностранными наградами.

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