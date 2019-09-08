Открылись избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы

Избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы открылись в Москве. Они продолжат свою работу до 20:00.

РИА Новости

В выборах принимают участие 225 кандидатов. Впервые на нескольких участках пройдёт эксперимент по электронному голосованию. 8 сентября в России проходит единый день голосования, в рамках которого выборы разного уровня состоятся в 85 субъектах страны.