Открылись избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы
Избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы открылись в Москве. Они продолжат свою работу до 20:00.
- РИА Новости
В выборах принимают участие 225 кандидатов.
Впервые на нескольких участках пройдёт эксперимент по электронному голосованию.
8 сентября в России проходит единый день голосования, в рамках которого выборы разного уровня состоятся в 85 субъектах страны.
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