В России начался единый день голосования

Короткая ссылка
В России начался единый день голосования, в рамках которого выборы разного уровня состоятся в 85 субъектах страны.

Депутатские выборы пройдут в 13 регионах страны, ещё в 16 субъектах страны граждане будут выбирать губернаторов. Кроме того, в 22 административных центрах состоятся выборы в городскую думу.

Первыми в стране открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Здесь голосование началось в 08:00 (23:00 мск 7 сентября.— RT).

В Москве 8 сентября будут выбирать депутатов в Московскую городскую думу. На нескольких избирательных участках столицы планируется проведение эксперимента по электронному голосованию.

В Хабаровском крае паводок и тайфун «Линлин» осложняют местным жителям процесс голосования.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин намерен принять участие в едином дне голосования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить