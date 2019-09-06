Суд арестовал судоводителя затонувшего в Крыму катера

Суд арестовал судоводителя катера, который затонул 5 сентября у берегов Крыма.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

«По ходатайству следствия судоводителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в ведомстве.

5 сентября прогулочный катер «Камелот» при сильном шторме затонул в районе мыса Меганом у берегов Крыма. Один человек в результате происшествия погиб, 12 были спасены.

По факту происшествия Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека.