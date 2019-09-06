СК возбудил дело из-за крушения катера в Чёрном море
- РИА Новости
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Судоводитель задержан в порядке ст. 91, 92 УПК России и допрошен в качестве подозреваемого», — заявили в СК.
По данным крымского управления МЧС, которые приводит ТАСС, после ЧП пропала жительница Ростовской области 1959 года рождения. Её поиски возобновились в 07:00 6 сентября.
12 августа в Чёрном море в районе Судака затонул прогулочный катер, на борту которого находились 13 человек, из них 12 были спасены.