СК возбудил дело из-за крушения катера в Чёрном море

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения прогулочного катера в Чёрном море, подозреваемого задержали. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым.
СК возбудил дело из-за крушения катера в Чёрном море
  • РИА Новости

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Судоводитель задержан в порядке ст. 91, 92 УПК России и допрошен в качестве подозреваемого», — заявили в СК.

По данным крымского управления МЧС, которые приводит ТАСС, после ЧП пропала жительница Ростовской области 1959 года рождения. Её поиски возобновились в 07:00 6 сентября.

12 августа в Чёрном море в районе Судака затонул прогулочный катер, на борту которого находились 13 человек, из них 12 были спасены.

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