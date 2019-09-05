В МЧС назвали причину крушения прогулочного катера у берегов Крыма
- РИА Новости
«В результате сильного волнения моря терпит крушение катер «Камелот», — заявил представитель спасательного ведомства.
Он уточнил, что ЧП произошло на расстоянии около 150—200 метров от берега в районе мыса Толстый.
Всего на борту находились 13 человек, из которых 12 были спасены. В настоящее время ведутся поиски одного человека.
Ранее в ГУ МЧС по Крыму сообщили, что прогулочный катер «Камелот» затонул в районе Судака.