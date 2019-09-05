В МЧС назвали причину крушения прогулочного катера у берегов Крыма

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В пресс-службе МЧС России заявили, что причиной крушения прогулочного катера «Камелот» в Чёрном море возле Судака стало сильное волнение моря.
В МЧС назвали причину крушения прогулочного катера у берегов Крыма
  • РИА Новости

«В результате сильного волнения моря терпит крушение катер «Камелот», — заявил представитель спасательного ведомства. 

Он уточнил, что ЧП произошло на расстоянии около 150—200 метров от берега в районе мыса Толстый.

Всего на борту находились 13 человек, из которых 12 были спасены. В настоящее время ведутся поиски одного человека.

Ранее в ГУ МЧС по Крыму сообщили, что прогулочный катер «Камелот» затонул в районе Судака.

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