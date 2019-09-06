В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины

В Крыму спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала после крушения прогулочного катера у берегов Судака в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций республики.

«Погибшая была найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины», — цитирует главу ведомства Сергея Шахова пресс-служба.

Он уточнил, что в настоящее время проходит процедура опознания.

Ранее Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Капитан судна задержан и допрошен в качестве подозреваемого.

5 сентября прогулочный катер «Камелот» при сильном шторме затонул в районе мыса Меганом у берегов Крыма.

На борту судна находились 13 человек, 12 из которых были спасены.

Одна женщина, жительница Ростовской области 1959 года рождения, числилась пропавшей без вести.