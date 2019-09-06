В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины
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- РИА Новости
«Погибшая была найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины», — цитирует главу ведомства Сергея Шахова пресс-служба.
Он уточнил, что в настоящее время проходит процедура опознания.
Ранее Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека.
Капитан судна задержан и допрошен в качестве подозреваемого.
5 сентября прогулочный катер «Камелот» при сильном шторме затонул в районе мыса Меганом у берегов Крыма.
На борту судна находились 13 человек, 12 из которых были спасены.
Одна женщина, жительница Ростовской области 1959 года рождения, числилась пропавшей без вести.