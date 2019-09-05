СК и прокуратура начали проверку из-за крушения судна в Чёрном море
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«Южной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания по факту опрокидывания прогулочного судна с пассажирами вблизи села Прибрежное мыса Меганом Республики Крым», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Как передаёт РИА Новости, в СК сообщили, что на место ЧП прибыли следователи для выяснения обстоятельств произошедшего.
По данным МЧС, на борту катера находились 13 человек, из которых 12 были спасены. В настоящее время ведутся поиски одного человека.