СК и прокуратура начали проверку из-за крушения судна в Чёрном море

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Главное следственное управление СК по Крыму и Южная транспортная прокуратура организовали проверку по факту крушения прогулочного катера «Камелот» в акватории Чёрного моря.
СК и прокуратура начали проверку из-за крушения судна в Чёрном море
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

«Южной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания по факту опрокидывания прогулочного судна с пассажирами вблизи села Прибрежное мыса Меганом Республики Крым», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры. 

Как передаёт РИА Новости, в СК сообщили, что на место ЧП прибыли следователи для выяснения обстоятельств произошедшего.

По данным МЧС, на борту катера находились 13 человек, из которых 12 были спасены. В настоящее время ведутся поиски одного человека.

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