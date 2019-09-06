Якушев рассказал о предполагаемых темпах строительства на ближайший год

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в беседе с kp.ru рассказал о предполагаемых темпах строительства на ближайший год.

«Ситуация по регионам разная. Где-то мы наблюдаем серьёзный спад. Причём не на 10%, а гораздо сильнее. А где-то мы видим, что объём ввода очень серьёзно растёт: более 15% по сравнению с прошлым годом, а в некоторых регионах — более 20%», — заявил он.

По его словам, если говорить в целом по России, то показатели в плюсе по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда было сдано немногим более 75 млн кв. м жилья.

«Рассчитываем, что в этом году будет больше», — добавил он.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области рассказали о темпах строительства нового жилья в 2019 году.