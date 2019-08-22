В Оренбургской области рассказали о темпах строительства нового жилья в 2019 году

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В Оренбургской области рассказали о темпах строительства нового жилья с начала 2019 года, сообщает RIA56.
В Оренбургской области рассказали о темпах строительства нового жилья в 2019 году
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За весь год в регионе должны возвести 920 тыс. кв. метров. За прошедшие месяцы сдано 388 тыс.

«Семнадцать муниципальных образований Оренбуржья идут с опережением графика и уже выполнили план от 70% до 100% годового и выше», — заявила и. о. заместителя министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Ольга Мищерякова.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан вошёл в топ-5 регионов по объёму введённого жилья в первом полугодии.

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