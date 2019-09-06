Глава РЭО и замглавы Краснодарского края обсудили варианты реализации «мусорной реформы»
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- РИА Новости
Первый вариант предполагает сохранение действующей территориальной схемы и утверждение региональных операторов в трёх кластеров, где их не было.
Второй вариант — это разработка новой территориальной схемы и проведение новых конкурсов по выбору операторов.
«Мы рассчитываем на выполнение регионом «дорожной карты» перехода на новую систему обращения с ТКО. Она подразумевает определение до конца октября во всех зонах региональных операторов и установление тарифов. Следующая сверка — начало ноября», — заявил Буцаев.
Со своей стороны, Вороновский выразил уверенность, что регион реализует реформу до конца года.
Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил возможные последствия от «расширенной» ответственности за утилизацию мусора.