В Крыму заявили о готовности стать одной из площадок летней Олимпиады

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности полуострова стать одной из площадок летней Олимпиады в случае её проведения Россией и Белоруссией.

«Крым готов стать одной из площадок проведения летней Олимпиады. Вся необходимая туристическая и транспортная инфраструктура, включая современный аэропорт, гостиничный сектор, порты, Крымский мост, имеется», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в данном вопросе необходимо только определиться с видом спорта.

Как отметил Черняк, проведение одного из соревнований Олимпиады в Крыму позволило бы открыть по-новому для всего мира спортивные возможности полуострова.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпиаду.