Памфилова рассказала о приметах нападавшего

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что на неё напал высокий молодой человек в маске. По её словам, он был худой.

«Он был в перчатках, в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну физическая боль ладно... это не так страшно, но для меня это шок», — сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в ЦИК сообщили, что Памфилова в результате нападения получила повреждение пальца на руке и травму в районе живота.

Нападение произошло в ночь на 6 сентября.

По данному факту возбуждено уголовное дело.