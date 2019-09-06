По факту обрушения здания в Подмосковье заведено уголовное дело

По факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в Московской области возбуждено уголовное дело.

Заброшенное здание в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом обрушилось 5 сентября в ходе проведения работ по демонтажу конструкции.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России», — говорится в сообщении пресс-службы областного ГУ СК.

Ранее стало известно, что МЧС установило местонахождение тел рабочих, которые погибли в результате обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в Московской области.