По факту обрушения здания в Подмосковье заведено уголовное дело

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По факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в Московской области возбуждено уголовное дело.
По факту обрушения здания в Подмосковье заведено уголовное дело
  • © ГУ МЧС по Московской области

Заброшенное здание в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом обрушилось 5 сентября в ходе проведения работ по демонтажу конструкции. 

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России», — говорится в сообщении пресс-службы областного ГУ СК. 

Ранее стало известно, что МЧС установило местонахождение тел рабочих, которые погибли в результате обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в Московской области.

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