МЧС установило местонахождение тел рабочих под завалами в Подмосковье

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Спасатели установили места нахождения тел рабочих, которые погибли в результате обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в Московской области.
МЧС установило местонахождение тел рабочих под завалами в Подмосковье
  • © ГУ МЧС по Московской области

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Установлены предполагаемые места нахождения тел рабочих», — заявили в ведомстве.

По данным МЧС, под завалами могут находиться три человека.

5 сентября в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом произошло обрушение неэксплуатируемого здания. После обрушения было разобрано 70 кубометров завалов.

URA.RU также сообщало, что в Челябинске проводят проверку в связи с обрушением в одном из магазинов.

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