МЧС установило местонахождение тел рабочих под завалами в Подмосковье
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
«Установлены предполагаемые места нахождения тел рабочих», — заявили в ведомстве.
По данным МЧС, под завалами могут находиться три человека.
5 сентября в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом произошло обрушение неэксплуатируемого здания. После обрушения было разобрано 70 кубометров завалов.
URA.RU также сообщало, что в Челябинске проводят проверку в связи с обрушением в одном из магазинов.