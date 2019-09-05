Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
- РИА Новости
«Под завалами находятся три человека», — заявили в пресс-службе главка.
Представитель МЧС добавил, что общая площадь зоны обрушения составила 64 кв. м.
По его словам, которые приводит РИА Новости, существует угроза повторных обрушений.
Ранее в посёлке Новая Шурма в городском округе Сергиев Посад при разборке рабочими пятиэтажного неиспользуемого здания произошло его обрушение.
URA.RU также сообщало, что в Челябинске проводят проверку в связи с обрушением в одном из магазинов.