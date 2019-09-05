Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

Короткая ссылка
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
  • РИА Новости

«Под завалами находятся три человека», — заявили в пресс-службе главка.

Представитель МЧС добавил, что общая площадь зоны обрушения составила 64 кв. м.

По его словам, которые приводит РИА Новости, существует угроза повторных обрушений.

Ранее в посёлке Новая Шурма в городском округе Сергиев Посад при разборке рабочими пятиэтажного неиспользуемого здания произошло его обрушение.

URA.RU также сообщало, что в Челябинске проводят проверку в связи с обрушением в одном из магазинов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить