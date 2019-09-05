Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.

«Под завалами находятся три человека», — заявили в пресс-службе главка.

Представитель МЧС добавил, что общая площадь зоны обрушения составила 64 кв. м.

По его словам, которые приводит РИА Новости, существует угроза повторных обрушений.

Ранее в посёлке Новая Шурма в городском округе Сергиев Посад при разборке рабочими пятиэтажного неиспользуемого здания произошло его обрушение.

URA.RU также сообщало, что в Челябинске проводят проверку в связи с обрушением в одном из магазинов.