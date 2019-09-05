В Подмосковье при разборке рабочими здания произошло обрушение

В Московской области обрушилось неиспользуемое здание, по некоторым данным, есть пострадавшие. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Поступило сообщение об обрушении заброшенного здания по адресу: Московская область, городской округ Сергиев Посад, посёлок Новая Шурма», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о пятиэтажном здании, которое не функционирует.

«При разборке рабочими здания произошло его обрушение. По предварительным данным, есть пострадавшие», — добавили в МЧС.

В МЧС уточнили РИА Новости, что под завалами могут находиться от трёх до четырёх рабочих.

«Со слов очевидцев, под завалами могут находиться от трёх до четырёх человек — рабочие», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске проводят проверку по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.