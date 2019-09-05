В Подмосковье при разборке рабочими здания произошло обрушение

Короткая ссылка
В Московской области обрушилось неиспользуемое здание, по некоторым данным, есть пострадавшие. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.
В Подмосковье при разборке рабочими здания произошло обрушение
  • РИА Новости

«Поступило сообщение об обрушении заброшенного здания по адресу: Московская область, городской округ Сергиев Посад, посёлок Новая Шурма», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о пятиэтажном здании, которое не функционирует.

«При разборке рабочими здания произошло его обрушение. По предварительным данным, есть пострадавшие», — добавили в МЧС.

В МЧС уточнили РИА Новости, что под завалами могут находиться от трёх до четырёх рабочих.

«Со слов очевидцев, под завалами могут находиться от трёх до четырёх человек — рабочие», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске проводят проверку по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить