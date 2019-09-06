В ЦБ заявили о неудовлетворительной динамике реальных доходов россиян
- РИА Новости
«К сожалению, динамика реальных доходов неудовлетворительная. Наши оценки здесь близки оценкам Минэкономразвития на этот год. Безусловно, проблема реальных доходов должна прежде всего решаться на базе устойчивого экономического роста», — цитирует её ТАСС.
Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о медленном росте реальных доходов россиян.
Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Путина.