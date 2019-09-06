В ЦБ заявили о неудовлетворительной динамике реальных доходов россиян

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о неудовлетворительной динамике реальных доходов россиян.

«К сожалению, динамика реальных доходов неудовлетворительная. Наши оценки здесь близки оценкам Минэкономразвития на этот год. Безусловно, проблема реальных доходов должна прежде всего решаться на базе устойчивого экономического роста», — цитирует её ТАСС.

Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о медленном росте реальных доходов россиян.

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Путина.