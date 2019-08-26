Эксперт прокомментировал заявление Путина о медленном росте реальных доходов россиян
- РИА Новости
«Реальные доходы населения напрямую зависят от темпов экономического роста», — сказал эксперт.
Как считает Масленников, двигателем органического роста экономики должны стать частные капиталовложения.
По его словам, если принять необходимые законопроекты, то к 2020-2021 году, по оценкам Минфина, они могут генерировать дополнительный объём частных инвестиций в размере от 24 до 39 трлн рублей.
Эксперт добавил, что это создаёт уже другую реальность для ускорения темпов экономического роста.
Ранее сообщалось, что Путин призвал обеспечить устойчивый и более динамичный рост экономики.