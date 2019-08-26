Эксперт прокомментировал заявление Путина о медленном росте реальных доходов россиян

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Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что ситуация, когда реальные доходы граждан растут медленно, не может не вызывать беспокойство.
Эксперт прокомментировал заявление Путина о медленном росте реальных доходов россиян
  • РИА Новости

«Реальные доходы населения напрямую зависят от темпов экономического роста», — сказал эксперт.

Как считает Масленников, двигателем органического роста экономики должны стать частные капиталовложения.

По его словам, если принять необходимые законопроекты, то к 2020-2021 году, по оценкам Минфина, они могут генерировать дополнительный объём частных инвестиций в размере от 24 до 39 трлн рублей.

Эксперт добавил, что это создаёт уже другую реальность для ускорения темпов экономического роста.

Ранее сообщалось, что Путин призвал обеспечить устойчивый и более динамичный рост экономики.

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