Памфилова прокомментировала совершённое на неё нападение

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, которая подверглась разбойному нападению в ночь на 6 сентября на территории своего дома, заверила, что «всё нормально».

«Я прошу вас, ничего, всё нормально, переживу я это», — приводит её слова в ходе конференции «Цифровизация избирательного процесса» Интерфакс.

Ранее в ЦИК заявили, что состояние Памфиловой позволяет ей принимать участие в публичных мероприятиях.

В пресс-службе также уточнили, что в результате нападения из дома Памфиловой ничего не украли.

Ночью 6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в городском округе Истра Московской области и ударил её электрошокером.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.