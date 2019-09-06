Памфилова прокомментировала совершённое на неё нападение
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«Я прошу вас, ничего, всё нормально, переживу я это», — приводит её слова в ходе конференции «Цифровизация избирательного процесса» Интерфакс.
Ранее в ЦИК заявили, что состояние Памфиловой позволяет ей принимать участие в публичных мероприятиях.
В пресс-службе также уточнили, что в результате нападения из дома Памфиловой ничего не украли.
Ночью 6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в городском округе Истра Московской области и ударил её электрошокером.
Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.