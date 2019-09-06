В Якутии рассказали о работе над новой стратегией развития Арктической зоны региона

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал о работе над новой стратегией развития Арктической зоны региона, сообщает «Российская газета».

По его словам, проект обсуждается. Завершить работу планируется до конца 2019 года.

«Территория якутской Арктики — 1,6 млн кв. км», — напомнил Николаев.

Как отметил глава республики, уже введены конкретные меры поддержки людей, живущих в Арктике. К примеру, обнулён ряд налогов, зачисляющихся в республиканский и муниципальные бюджеты, — транспортный, имущественный, земельный.

«Эту политику мы будем продолжать. Активно работаем с Министерством России по развитию Дальнего Востока и Арктики, вносим предложения. Уверен, что снижение налогового бремени для вновь создаваемых предприятий в Арктике и льготные условия для начала бизнеса в этой зоне помогут её экономическому подъёму», — заявил он.

Ранее профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО Лев Воронков оценил сообщение о том, что Минприроды России завершило дополнительные исследования для расширения российских границ в Арктике.