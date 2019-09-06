На Урале уволили подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских

В Свердловской области уволили из органов внутренних дел троих подозреваемых в изнасиловании девушки 1997 года рождения и их непосредственных руководителей. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«Три непосредственных руководителя подозреваемых в тяжком насильственном преступлении сотрудников ППС уволены со службы в органах внутренних дел. Что касается самих подозреваемых, они уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД», — приводит его слова ТАСС.

По словам Горелых, из-за инцидента с изнасилованием, в котором подозревают трёх сотрудников патрульно-постовой службы УМВД по Екатеринбургу, 17 должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Подозреваемые будут привлечены к уголовной ответственности, если их вина будет подтверждена в судебном порядке.

В августе в Екатеринбурге задержали трёх полицейских по обвинению в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебном автомобиле.

Позже одного из них поместили под домашний арест, ещё одного арестовали.