На Урале уволили подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских
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- РИА Новости
«Три непосредственных руководителя подозреваемых в тяжком насильственном преступлении сотрудников ППС уволены со службы в органах внутренних дел. Что касается самих подозреваемых, они уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД», — приводит его слова ТАСС.
По словам Горелых, из-за инцидента с изнасилованием, в котором подозревают трёх сотрудников патрульно-постовой службы УМВД по Екатеринбургу, 17 должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Подозреваемые будут привлечены к уголовной ответственности, если их вина будет подтверждена в судебном порядке.
В августе в Екатеринбурге задержали трёх полицейских по обвинению в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебном автомобиле.
Позже одного из них поместили под домашний арест, ещё одного арестовали.