На Урале полицейским избрали меру пресечения по делу об изнасиловании
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Одному из полицейских избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 октября включительно», — цитирует РИА Новости сообщение.
Уточняется, что ещё одному правоохранителю по ходатайству следствия и прокуратуры продлили срок содержания под стражей — «пока на 48 часов».
Третьего полицейского отправили под арест также до 19 октября.
Ранее в Екатеринбурге были задержаны трое сотрудников полиции по обвинению в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебном автомобиле.