На Урале полицейским избрали меру пресечения по делу об изнасиловании

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Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил под домашний арест на два месяца одного из сотрудников полиции, обвиняемого в изнасиловании девушки в служебном автомобиле. 
На Урале полицейским избрали меру пресечения по делу об изнасиловании
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Одному из полицейских избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 октября включительно», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что ещё одному правоохранителю по ходатайству следствия и прокуратуры продлили срок содержания под стражей — «пока на 48 часов».

Третьего полицейского отправили под арест также до 19 октября.

Ранее в Екатеринбурге были задержаны трое сотрудников полиции по обвинению в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебном автомобиле.

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