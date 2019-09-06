МЧС России вдвое увеличило зарплаты пожарным

МЧС России увеличило зарплаты сотрудникам Федеральной противопожарной службы (ФПС) до 24 тыс. рублей в соответствии с поручением российского лидера Владимира Путина по итогам прямой линии 20 июня.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

«МЧС России в целях исполнения данного поручения доведены до территориальных органов МЧС России и специального управления ФПС №3 дополнительные лимиты бюджетных обязательств на увеличение в 2019 году уровня оплаты труда работников ФПС до 24 тыс. рублей в месяц начиная с 1 июля 2019 года», — заявил представитель ведомства в ответ на запрос агентства.

Он уточнил, что данный указ распространяется на работников пожарных частей, находящихся на гражданской службе и непосредственно принимающих участие в тушении пожаров.

«Указанные лимиты бюджетных обязательств предназначены для увеличения уровня оплаты труда работников... непосредственно принимающих участие в тушении пожаров и замещающих должности, входящие в состав дежурных караулов... а также начальников частей... допущенных к руководству тушением пожаров», — объяснили в МЧС.

В июле Путин подписал распоряжение о повышении доходов пожарных в 2019 году до 24 тыс. рублей в месяц, а с 2020 года — до 32 тыс. рублей.