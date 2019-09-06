В Крыму оценили идею Аксёнова пригласить Зеленского на полуостров

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Полина Полетаева
Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал слова главы Крыма Сергея Аксёнова, который пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить полуостров.
В Крыму оценили идею Аксёнова пригласить Зеленского на полуостров
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«Мы неоднократно приглашали украинских политиков в Крым. И Сергей Аксёнов абсолютно прав в том смысле, что если бы Зеленский приехал в Крым, то по возвращении он бы просто не смог озвучить никакой другой позиции, кроме как той, что Крым — часть России. Хотя на самом деле, по моему глубокому убеждению, и Зеленский, и очень многие представители украинской политической элиты это понимают. Крым — это Россия, и никогда наш полуостров не вернётся в состав украинского государства. Но для них это очень удобная тема, которая позволяет манипулировать что общественным сознанием в мире, что общественным сознанием в собственной стране», — сказал Ганжара.

Депутат отметил, что, по его мнению, «подавляющее большинство граждан Украины тоже прекрасно осознают, что Крым — часть России».

«Об этом говорит то количество украинских туристов, которые отдохнули за прошедший летний сезон на нашем полуострове, оно приблизилось к миллиону», — заключил он.

Ранее глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров.

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