Мантуров сообщил о планах открытия шести инжиниринговых центров в ДФО до 2025 года
«Вместе с Минвостокразвития и другими ведомствами мы работали над привлечением на остров крупных компаний, и многие из них позитивно восприняли идею такого развития региона. Так, уже сейчас запланировано открытие шести инжиниринговых центров», — заявил Мантуров.
Он отметил, что «это позволит создать более 100 новых рабочих мест в регионе».
По его словам, «реализация проектов запланирована с 2019 по 2025 годы».
В сентябре 2018 года российский лидер Владимир Путин выступил с инициативой по созданию центра цифрового развития на острове Русский.
Глава государства также рассказал о поручении правительству и госкомпаниям заняться вопросом размещения на острове инжиниринговых и исследовательских подразделений.