Мантуров сообщил о планах открытия шести инжиниринговых центров в ДФО до 2025 года

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал в беседе с ТАСС, что на Дальнем Востоке планируется открыть шесть инжиниринговых центров до 2025 года.

«Вместе с Минвостокразвития и другими ведомствами мы работали над привлечением на остров крупных компаний, и многие из них позитивно восприняли идею такого развития региона. Так, уже сейчас запланировано открытие шести инжиниринговых центров», — заявил Мантуров.

Он отметил, что «это позволит создать более 100 новых рабочих мест в регионе».

По его словам, «реализация проектов запланирована с 2019 по 2025 годы».

В сентябре 2018 года российский лидер Владимир Путин выступил с инициативой по созданию центра цифрового развития на острове Русский.

Глава государства также рассказал о поручении правительству и госкомпаниям заняться вопросом размещения на острове инжиниринговых и исследовательских подразделений.

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