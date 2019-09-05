Во Всероссийском фонде образования оценили идею об отмене экзаменов

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Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с сайтом «Москва 24» оценил заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают школьников желания учиться и их надо отменить.
Во Всероссийском фонде образования оценили идею об отмене экзаменов
  • РИА Новости

Как считает эксперт, если говорить про Единый государственный экзамен, то такой формат действительно нуждается в пересмотре.

Тем не менее, отметил он, полностью отказываться от экзаменов в любой форме не стоит.

Комков пояснил, что они могут быть разными — в виде творческих конкурсов, фестивалей, викторин.

«Экзамены должны существовать, но только нужно понимать, в какой форме проводить экзаменацию», — добавил эксперт.

Ранее преподаватель русского языка и литературы в московской гимназии №1539 Лев Айзерман в беседе с URA.RU прокомментировал заявление Грефа.

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