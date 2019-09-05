Во Всероссийском фонде образования оценили идею об отмене экзаменов
- РИА Новости
Как считает эксперт, если говорить про Единый государственный экзамен, то такой формат действительно нуждается в пересмотре.
Тем не менее, отметил он, полностью отказываться от экзаменов в любой форме не стоит.
Комков пояснил, что они могут быть разными — в виде творческих конкурсов, фестивалей, викторин.
«Экзамены должны существовать, но только нужно понимать, в какой форме проводить экзаменацию», — добавил эксперт.
Ранее преподаватель русского языка и литературы в московской гимназии №1539 Лев Айзерман в беседе с URA.RU прокомментировал заявление Грефа.