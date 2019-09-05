Эксперт оценил значение ВЭФ для России и Дальнего Востока

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Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил значение Восточного экономического форума для России и Дальнего Востока.
Эксперт оценил значение ВЭФ для России и Дальнего Востока
  • РИА Новости

Как считает Простаков, ВЭФ важен для гармоничного и устойчивого развития страны в целом.

«Россия уже географически обязана иметь связи и на Западе, и на Востоке. Улучшение взаимодействия с быстро развивающимся регионом — одна из очевидных целей Восточного экономического форума», — сказал он.

По его словам, ещё одна важнейшая цель России — развитие Дальнего Востока.

Стоит ожидать, добавил Простаков, что ВЭФ окажет благотворное влияние на развитие региона.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.

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