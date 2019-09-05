Под Ивановом в ДТП с автобусом пострадали десять человек
- РИА Новости
По данным МВД, на трассе Иваново — Нижний Новгород автомобиль МАЗ дорожной службы не успел завершить обгон и столкнулся с автобусом.
«В салоне автобуса находились 22 пассажира. Десять человек, в том числе мальчик десяти лет, пострадали», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
На месте ЧП находятся полицейские и медики.
В августе URA.RU передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП со смертельным исходом.