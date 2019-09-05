Под Ивановом в ДТП с автобусом пострадали десять человек

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В Ивановской области в результате столкновения автобуса с выехавшим на встречную полосу грузовым автомобилем пострадали десять человек. Об этом заявил представитель управления МВД по региону Владислав Радостин.
Под Ивановом в ДТП с автобусом пострадали десять человек
  • РИА Новости

По данным МВД, на трассе Иваново — Нижний Новгород автомобиль МАЗ дорожной службы не успел завершить обгон и столкнулся с автобусом.

«В салоне автобуса находились 22 пассажира. Десять человек, в том числе мальчик десяти лет, пострадали», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

На месте ЧП находятся полицейские и медики.

В августе URA.RU передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП со смертельным исходом.

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