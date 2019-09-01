В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека

В Павловском районе Воронежской области в результате столкновения четырёх автомобилей погибли четыре человека, двое пострадали.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Наталью Куликову.

«Четыре человека погибли в ДТП в Павловском районе Воронежской области. Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили несовершеннолетний пассажир автомобиля Nissan и водитель автомобиля МАЗ, они доставлены в медицинское учреждение», — сообщила Куликова.

Обстоятельства происшествия выясняются.

5 августа URA.RU передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП со смертельным исходом.