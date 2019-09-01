Шесть человек пострадали в результате ДТП в Красноярском крае

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Шесть человек, включая двух детей, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Уярском районе Красноярского края.
Шесть человек пострадали в результате ДТП в Красноярском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Уярском районе, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе два несовершеннолетних», — указывается в заявлении.

Согласно предварительным данным, на 917-м километре трассы Р255 водитель автомобиля Renault выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливаю все обстоятельства происшествия.

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